Які чотири фрази з СРСР зруйнували впевненість цілого покоління: їх використовують досі

Радянське виховання було доволі суворим і фрази, які в той час казали, закарбувалися у пам'яті не одного покоління людей. Були й такі фрази, які зруйнували впевненість, і їх ми досі можемо почути від мам та бабусь.

Які фрази з СРСР можуть зруйнувати впевненість, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис тренера з ораторської майстерності Ольги Мацьопи в Instagram .

Ольга Мацьопа вважає, що деякі вислови з радянських часів досі впливають на наше життя, але ми цього навіть не помічаємо. Ці фрази свого часу пригнічували ініціативу, змушували людей замовкати та "не висовуватися".

"Фрази, які з'явилися під час СРСР, впливали на мільйони людей і змінювали цілі покоління", - каже вона.

"Ти що, найрозумніший?"

Це придушення креативності й одна з найпопулярніших фраз того часу. Вона використовувалася як спосіб пригнічення людини. Особливо часто таку фразу використовували вчителі в школі.

"Сиди тихо, не висовуйся"

Це про страх виділятися. Ще одна улюблена фраза радянської системи, яка чітко вказувала, що лідером у цьому суспільстві бути не можна. І найкраще бути таким, як всі. Інакше будуть неприємності.

"Мовчи, це не твоє діло!"

Це про знецінення власної думки й почути таке було дуже неприємно, а ще - відбивало будь-яке бажання говорити. Ця фраза зруйнувала у людей того часу можливість правильно вибудовувати діалоги, а ще - боятися власного голосу.

"У нас так не прийнято"

Блокування будь-яких змін та ініціатив. Почути цю фразу можна було як вдома, так і на роботі. Все нове відхилялося, блокувалося і розвиток був просто неможливий.