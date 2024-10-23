Советщина головного мозга: какие установки до сих пор живут в мыслях некоторых людей

Прошло много лет, а влияние Советского Союза на наше ментальное здоровье до сих пор можно увидеть в современном обществе. Некоторые люди до сих пор имеют мышление, а также и действуют по установкам СССР.

Размывание личных границ

В обществе, где приоритет отдавался государственным интересам, индивидуальные желания игнорировались. Это привело к тому, что люди долго не понимали значимость собственных границ и потребностей.

Отсутствие личной ответственности

В советское время ко всему применялся коллективный подход и ответственность конкретного человека часто не имела значения. Так люди привыкли переводить ответственность на группу или государственную систему.

Обесценивание частной жизни

Конфиденциальность также не играла важной роли. И это закрепило безразличное отношение к личным границам и частному пространству. Именно отсюда удивление родителей на замечание, что о визитах в гости нужно предупреждать.

Трофейный образ мышления

Некоторые люди до сих пор держат пустые банки-емкости из-под продуктов и другие артефакты как ценные вещи. Вдруг пригодятся? За то, что творится на антресолях - просто лучше молчать.

Оценка по внешнему виду

Привычка определять статус человека по его внешнему виду тоже осталась с советских времен. Вспомните, как удивлялись бабушки и дедушки: а что, с татуировками теперь тоже берут на работу?

Совместная собственность

"Это наше общее" и "Мне тоже принадлежит" - говорит человек, который не ценит общую собственность и может что-то спокойно прихватить домой из офиса.

Пассивность и апатия

Постоянное чувство бессилия перед системой приводило к безразличию и нежеланию участвовать в общественной жизни. Есть много примеров того, как украинцы брали ситуацию в свои руки и меняли ход истории. Но, к сожалению, так бывает не всегда.