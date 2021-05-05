Радониця 2021: як вшанувати пам'ять померлих і що суворо заборонено робити на кладовищі

11 травня в Україні православні християни відзначать Радоницю - поминання покійних, що також називають Проводи або Гробки, залежно від регіонів. У церковних календарях Радониця завжди припадає на вівторок, тобто на 9-й день після Великодня, проводи - на другу неділю після свята або на понеділок (9-10 травня), а Червона Гірка - на неділю (9 травня).

Як потрібно поминати своїх померлих рідних і близьких, відвідуючи кладовища, що можна нести до могил, а що категорично не можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зауважимо, що в 2021 році в багатьох областях ще були ослаблені карантинні обмеження, і кладовища залишаться відкритими для відвідування в дні поминання предків. Разом з тим влада закликає не забувати про заходи профілактики COVID-19, і уникати скупчення людей.

Свої рекомендації дали і священики, які звернули увагу на ряд "популярних" порушень церковних канонів людьми на кладовищах під час шанування пам'яті покійних.

Як слід поминати померлих і що не можна робити на Радоницю

Як розповів митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн, зазвичай Радониця (Проводи) нагадують велике міжсімейне застілля: родичі кладуть поверх могили солодощі і яйця, і самі сідають "пообідати" поруч, передає "Про все". Однак Православна церква виступає проти такого формату.

"Перш за все ми радимо починати поминальний день у храмі, а не біля труни. Оскільки у Фомину неділю (9 травня - Червона Гірка, або Фомин день неділя 2-е по Великодню, - Ред.) в храмах служать панахиди в пам'ять про спочилих рідних", - розповів він.

Митрополит додав, що в разі, якщо віруючий не можете прийти в неділю до церкви, можна відвідати храм за кілька днів до проводів, і замовити панахиду.

"Після неї можна йти на кладовище, бо за правилами на нього ходять, щоб закінчити почату в церкві молитву. Для цього й наші священники йдуть: щоб покропити могилки святою водою, щоб помолитися на кладовищі", - каже священнослужитель.

Отець Іоанн наголошує, що формат проводів на кладовищах має відрізнятися від того, до якого українці звикли.

"Покладати їжу на гроби - не православно, її взагалі не можна класти поверх могили. Ми не підтримуємо об'їдання та "обпивання" на могилах, тим паче коли після людей лишається купа їжі та сміття на гробах і біля них", - зазначив протоієрей.

Народні традиції поминання покійних, забобони і застереження