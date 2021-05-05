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Радониця 2021: як вшанувати пам'ять померлих і що суворо заборонено робити на кладовищі

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 19:48
Радониця 2021: як вшанувати пам'ять померлих і що суворо заборонено робити на кладовищі Колаж РБК-Україна: Радониця 2021 в Україні
Автор: Володимир Костирін

11 травня в Україні православні християни відзначать Радоницю - поминання покійних, що також називають Проводи або Гробки, залежно від регіонів. У церковних календарях Радониця завжди припадає на вівторок, тобто на 9-й день після Великодня, проводи - на другу неділю після свята або на понеділок (9-10 травня), а Червона Гірка - на неділю (9 травня).

Як потрібно поминати своїх померлих рідних і близьких, відвідуючи кладовища, що можна нести до могил, а що категорично не можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Зауважимо, що в 2021 році в багатьох областях ще були ослаблені карантинні обмеження, і кладовища залишаться відкритими для відвідування в дні поминання предків. Разом з тим влада закликає не забувати про заходи профілактики COVID-19, і уникати скупчення людей.

Свої рекомендації дали і священики, які звернули увагу на ряд "популярних" порушень церковних канонів людьми на кладовищах під час шанування пам'яті покійних.

Як слід поминати померлих і що не можна робити на Радоницю

Як розповів митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн, зазвичай Радониця (Проводи) нагадують велике міжсімейне застілля: родичі кладуть поверх могили солодощі і яйця, і самі сідають "пообідати" поруч, передає "Про все". Однак Православна церква виступає проти такого формату.

"Перш за все ми радимо починати поминальний день у храмі, а не біля труни. Оскільки у Фомину неділю (9 травня - Червона Гірка, або Фомин день неділя 2-е по Великодню, - Ред.) в храмах служать панахиди в пам'ять про спочилих рідних", - розповів він.

Митрополит додав, що в разі, якщо віруючий не можете прийти в неділю до церкви, можна відвідати храм за кілька днів до проводів, і замовити панахиду.

"Після неї можна йти на кладовище, бо за правилами на нього ходять, щоб закінчити почату в церкві молитву. Для цього й наші священники йдуть: щоб покропити могилки святою водою, щоб помолитися на кладовищі", - каже священнослужитель.

Отець Іоанн наголошує, що формат проводів на кладовищах має відрізнятися від того, до якого українці звикли.

"Покладати їжу на гроби - не православно, її взагалі не можна класти поверх могили. Ми не підтримуємо об'їдання та "обпивання" на могилах, тим паче коли після людей лишається купа їжі та сміття на гробах і біля них", - зазначив протоієрей.

Народні традиції поминання покійних, забобони і застереження

  • З давніх-давен в народі вважається, що на кладовищі потрібно приходити з частуваннями для покійних, які залишають біля могили біля надгробка. Часто для цього беруть солодощі і борошняні вироби (хліб, освітлені паски), спиртне (як правило - горілку). Якщо покійний за життя курив, приносять і сигарету. Також часто родичі їдять і п'ють біля могили, таким чином немов разом з покійним.
  • Між тим, такий звичай сходить ще до язичницьких тризн, і церква не заохочує ці дії.
  • Негласною забороною при відвідуванні кладовища вважаються гучні розмови або веселощі. Однак не прийнято занадто яскраво висловлювати свою скорботу, інакше, як деякі вірять, це може потривожити душу померлого, і небіжчик може спробувати "забрати" галасливого живого до себе на той світ.
  • Забобонні кажуть, що в жодному разі не можна обертатися, залишаючи кладовище. В іншому випадку існує небезпека захопити за собою душу померлого і привести її додому.
  • Існує міф, що кладовища становлять особливу загрозу для вагітних, немовлят і маленьких дітей до 7 років. Вважається, що нова душа, яка повинна прийти в цей світ, змушує мертвих згадати про земне життя і викликає в них сильну заздрість, і вони можуть спробувати забрати її до себе. Також кажуть, що у маленьких дітей зв'язок їх душі з тілом ще недостатньо зміцніла, і це робить їх вразливими до злих сил.

Нагадаємо, що в Україні з'явилося нове свято, і вперше його відзначать вже в травні.

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