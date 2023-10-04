Радіодиктант національної єдності перенесли на нову дату: коли тепер його писати
Щороку українці відзначають День української писемності та мови й пишуть радіодиктант національної єдності. Однак у 2023 році цю подію перенесли на нову дату.
Коли відбудеться радіодиктант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура.
Нова дата радіодиктанту 2023
Відповідно до указу президента День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня замість 9 листопада.
Традиційно в цей день мільйони українців приєднуються до флешмобу та пишуть диктант. Його започаткували ще з 2000 року та відтоді проводять щороку.
Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.
Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі - стане відомо згодом. Минулого року текст радіодиктанту "Твій дім" написала українська письменниця Ірина Цілик, а читала його народна артистка Ада Роговцева.
Де слухати радіодиктант
27 жовтня з 11:00 до 12:00 долучитися до написання радіодиктанту можна на:
- хвилях Українського Радіо та Радіо Культура
- наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура
- YouTube-каналі Українського Радіо
- Facebook-сторінках Суспільного
У 2022 році радіодиктант писали понад пів мільйона людей на шести континентах, разом з ученими на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.
Крім того, охочі можуть надіслати свою роботу на перевірку. Так, минулого року надійшло понад 30 000 електронних листів і майже 10 000 паперових.
"Знаково, що за годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Навіть на фронті, якщо в той момент буде така змога, наші воїни писатимуть! Українці й усі, хто знає чи вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування", - поділилася координаторка проєкту виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.
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