Радіодиктант національної єдності перенесли на нову дату: коли тепер його писати

Щороку українці відзначають День української писемності та мови й пишуть радіодиктант національної єдності. Однак у 2023 році цю подію перенесли на нову дату.

Коли відбудеться радіодиктант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Культура.

Нова дата радіодиктанту 2023

Відповідно до указу президента День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня замість 9 листопада.

Традиційно в цей день мільйони українців приєднуються до флешмобу та пишуть диктант. Його започаткували ще з 2000 року та відтоді проводять щороку.

Суспільне Мовлення транслює диктант на всіх платформах: телебаченні, радіо та диджиталі.

Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі - стане відомо згодом. Минулого року текст радіодиктанту "Твій дім" написала українська письменниця Ірина Цілик, а читала його народна артистка Ада Роговцева.

Де слухати радіодиктант

27 жовтня з 11:00 до 12:00 долучитися до написання радіодиктанту можна на:

хвилях Українського Радіо та Радіо Культура

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура

YouTube-каналі Українського Радіо

Facebook-сторінках Суспільного

У 2022 році радіодиктант писали понад пів мільйона людей на шести континентах, разом з ученими на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Крім того, охочі можуть надіслати свою роботу на перевірку. Так, минулого року надійшло понад 30 000 електронних листів і майже 10 000 паперових.

"Знаково, що за годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Навіть на фронті, якщо в той момент буде така змога, наші воїни писатимуть! Українці й усі, хто знає чи вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування", - поділилася координаторка проєкту виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.