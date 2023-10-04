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Радиодиктант национального единства перенесли на новую дату: когда теперь его писать

Украина, Среда 04 октября 2023 11:34
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Радиодиктант национального единства перенесли на новую дату: когда теперь его писать Когда радиодиктант национального единства 2023 (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый год украинцы отмечают День украинской письменности и языка и пишут радиодиктант национального единства. Однако в 2023 году это событие было перенесено на новую дату.

Когда состоится радиодиктант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Культура.

Новая дата радиодиктанта 2023

Согласно указу президента День украинской письменности и языка перенесли на 27 октября вместо 9 ноября.

Традиционно в этот день миллионы украинцев присоединяются к флешмобу и пишут диктант. Его основали еще с 2000 года и с тех пор проводят ежегодно.

Суспільне Мовлення транслирует диктант на всех платформах: телевидении, радио и диджитале.

Кто в этом году напишет текст для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире - станет известно позже. В прошлом году текст радиодиктанта "Твій дім" написала украинская писательница Ирина Целик, а читала его народная артистка Ада Роговцева.

Где слушать радиодиктант

27 октября с 11:00 до 12:00 присоединиться к написанию радиодиктанта можно на:

В 2022 году радиодиктант писали более полумиллиона человек на шести континентах вместе с учеными на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде.

Кроме того, желающие могут отправить свою работу на проверку. Так, в прошлом году поступило более 30 000 электронных писем и около 10 000 бумажных.

"Знаково, что за час прямого эфира будут включения с разных точек Украины, где люди в безопасных местах будут писать радиодиктант вместе со всем миром. Даже на фронте, если в тот момент будет такая возможность, наши воины будут писать! Украинцы и все, кто знает или учит, понимает, любит украинский язык, вместе будут писать текст под диктовку", - поделилась исполнительная продюсер Украинского Радио Юлия Шелудько.

Раньше мы рассказывали, как изменились даты праздников после перехода на новый церковный календарь.

Читайте также, каким был текст радиодиктанта национального единства 2022.

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