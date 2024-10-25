Радіодиктант національної єдності 2024: хто зі знаменитостей долучився до флешмобу

Багато українських знаменитостей приєдналися до цьогорічного радіодиктанту національної єдності, який пройшов 25 листопада об 11:00. Зокрема, взяли участь акторка Наталія Сумська, а також фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.
Хто ще з культурних діячів долучився до написання радіодиктанту у 2024 році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Телеведучий Костянтин Грубич традиційно приєднався до флешмобу разом з донькою Владиславою.
"Уже традиційно разом з татом пишемо радіодиктант", - написала Влада у своїх соцмережах.
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Наталія Сумська теж була помічена під час написання радіодиктанту.
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Напередодні гурту Go_A Катерина Павленко записала відеозвернення і закликала українців долучатися.
Письменниця Ірена Карпа теж напередодні розповіла, чому варто усім разом написати диктант: "Мова - це те, що нас єднає, у якому куточку світу ми б зараз не були, багаті чи бідні, сумні чи веселі. Мова завжди лишається цим секретним кодом, потужною зброєю і ДНК, який єднає українську націю".
Блогерка також доєдналася і поцікавилася у фоловерів, чи пишуть вони диктант єдності.
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А ось дружина ведучого Анатоліча Юла взяла участь у флешмобі з донечкою Лолітою.
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