Радіодиктант-2024: де слухати та дивитися трансляцію
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 25 жовтня. Він розпочнеться об 11:00.
Де і як слухати радіодиктант, розповідає РБК-Україна.
25-й Радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови, відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, об 11:00. У 2024 році авторкою тексту стала відома українська письменниця Оксана Забужко, а читатиме його поет і військовий Павло Вишебаба.
Трансляція буде доступна на різних платформах "Суспільного":
- "Українське Радіо" та "Радіо Культура"
- ефір телеканалу "Суспільне Культура"
- YouTube-канал "Українського Радіо"
- Facebook-сторінка "Суспільного"
Текст Радіодиктанту буде опубліковано 28 жовтня о 11:00 на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура", щоб усі учасники могли перевірити свої роботи на помилки.
Для тих, хто хоче отримати офіційну перевірку:
- надішліть паперовий лист із текстом диктанту за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель має бути не пізніше 27 жовтня)
- сфотографуйте або відскануйте свій диктант (формати .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) і надішліть його на електронну адресу: rd@suspilne.media до 11:00 28 жовтня
Нагадаємо, що цього року читцем Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності стане письменник, музикант та військовий Павло Вишебаба. Він активно готується до заходу, зокрема працює над вимовою, зазначивши, що йому в цьому допомагають, і критики він не боїться.
Також повідомлялося, що авторка тексту радіодиктанту-2024, відома українська письменниця Оксана Забужко, витратила три тижні на його створення. Вона висловила обурення через велику увагу до її персони та закликала громадськість більше цікавитися історією української мови та єдністю українців, яку символізує цей щорічний захід.
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