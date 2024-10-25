Радіодиктант-2024: де слухати та дивитися трансляцію

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться вже сьогодні, 25 жовтня. Він розпочнеться об 11:00.

Де і як слухати радіодиктант, розповідає РБК-Україна .

25-й Радіодиктант національної єдності, приурочений до Дня української писемності та мови, відбудеться у п’ятницю, 25 жовтня, об 11:00. У 2024 році авторкою тексту стала відома українська письменниця Оксана Забужко, а читатиме його поет і військовий Павло Вишебаба.

Трансляція буде доступна на різних платформах "Суспільного":

Текст Радіодиктанту буде опубліковано 28 жовтня о 11:00 на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне Культура", щоб усі учасники могли перевірити свої роботи на помилки.

Для тих, хто хоче отримати офіційну перевірку: