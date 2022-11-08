Радіодиктант національної єдності 2022: коли відбудеться і як написати

В Україні 9 листопада, у День української писемності та мови, проведуть традиційний Радіодиктант національної єдності 2022.
Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.
Для того, щоб долучитися до радіодиктанту, потрібно об 11:00 за київським часом увімкнути одну з платформ:
Зазначається, що авторка тексту - українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Текст буде читати народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
Текст диктанту буде оприлюднено 10 листопада. Також усі охочі можуть відправити написаний диктант на перевірку.
Для цього необхідно:
Цьогорічна мета радіодиктанту - об’єднати людей навколо України в усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників.
До того ж учасники можуть фотографувати або знімати на відео процес написання і підготовки до диктанту та публікувати у соціальних мережах із хештегом #радіодиктант2022.
Раніше ми повідомляли, що у 2021 році текст радіодиктанту написав і прочитав письменник Юрій Андрухович. Єдиною переможницею стала вчителька із Волині Галина Шура, яка написала без жодних помилок.
Також ми писали, як зможуть взяти участь у радіодиктанті українці за кордоном.