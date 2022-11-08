Радиодиктант национального единства 2022 года: когда состоится и как написать

В Украине 9 ноября, в День украинской письменности и языка, проведут традиционный Радиодиктант национального единства 2022 года.
Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.
Для того, чтобы присоединиться к радиодиктанту, нужно в 11:00 по киевскому времени включить одну из платформ:
Отмечается, что автор текста - украинская писательница и режиссер Ирина Целик. Текст будет читать народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.
Текст диктанта будет обнародован 10 ноября. Также все желающие могут отправить на проверку написанный диктант.
Для этого необходимо:
Нынешняя цель радиодиктанта - объединить людей вокруг Украины во всем мире, а не проверять грамотность участников.
К тому же, участники могут фотографировать или снимать на видео процесс написания и подготовки к диктанту и публиковать в социальных сетях с хештегом #радиодиктант2022.
Ранее мы сообщали, что в 2021 году текст радиодиктанта написал и прочел писатель Юрий Андрухович. Единственной победительницей стала учительница из Волыни Галина Шура, которая написала безо всяких ошибок.
Также мы писали, как смогут принять участие в радиодиктанте украинцы за границей.