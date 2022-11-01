Радіодиктант національної єдності 2022: яким він буде і коли будуть проводити

Радіодиктант національної єдності відбудеться наступної середи, 9 листопада, об 11:00 за київським часом.

Як зізнається Ірина Цілик, раніше вона не писала радіодиктантів і коли до неї звернулися з пропозицією стати автором тексту, вона злякалася і хотіла відмовитися, оскільки це надто відповідально. Пізніше вона дала свою згоду, бо вважає, що це стане нагодою звернутися до українців в Україні та за кордоном.

"Обираючи тему, я намагалася відштовхуватися від того, що чіпляє за живе особисто мене і те, що, напевно, відгукнеться багатьом іншим українцям цього року. Цей рік таки особливий", - наголосила автор.

Також вона зізналася, що теж припускається помилок. Диктант для Ірини – це більше про процес, а не про результат.

"Всі припускаються помилок. Помилки - це наша сила. Написання диктанту - це більше про процес, ніж про результат, ми всі продовжуємо вчитися, це рух вперед. Тут більше про акт єднання, ніж про те, щоб написати все ідеально, без жодної помилки", - наголосила Цілик.

У 200 знаків їй хочеться вмістити все важливе, концентроване, все, що хотілося сказати. Професійна команда допоможе автору та підстрахує на момент пунктуації та помилок. Зокрема до методичної роботи над радіодиктантом приєднається мовознавець, доктор філологічних наук Лариса Масенко.

"У часи випробувань нам дуже важливо триматися одне одного, відчувати лікоть ближнього. Такі проєкти, такі концепції як концепція радіодиктанту – це спроба пов’язати ниточкою докупи всіх нас. Мусимо нагадувати одне одному, що ми разом, попри все те, що випало нам на нашу долю, всі ці випробування, і те, як українців рознесло по всьому світу", - наголосила авторка і закликала українців обов'язково спробувати свої сили.

Радіодиктант національної єдності почали писати 2000 року. Його запустила команда українського радіо. З того часу диктант проводять щорічно - у День української писемності та мови.

9 листопада диктант звучатиме об 11:00 ранку на хвилях "Українського радіо" та радіо "Культура". Також його наживо транслюватимуть на телеканалах і платформах "Суспільне".

Ірина Цілик – український режисер, письменниця, автор поезії та прози, член Українського ПЕН. Лауреатка кількох кінофестивалів - за фільм "Земля блакитна, як апельсин".

2021 року текст радіодиктанту написав і прочитав письменник Юрій Андрухович. На перевірку було надіслано 14 573 листів із текстом диктанту. З них – 1824 у паперовому вигляді. Єдиною переможницею стала вчителька із Волині Галина Шура.