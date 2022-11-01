RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Радиодиктант национального единства 2022: каким он будет и когда будут проводить

Когда и как украинцы будут писать национальный радиодиктант (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Диктант национального единства проводят ежегодно уже много лет в День украинской письменности и языка. В этом году будет небольшое нововведение и проводить его будет украинская писательница и режиссер Ирина Цилик, а читать - народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Каким будет этот диктант рассказала автор текста Ирина Цилик в эфире "Украинского радио".

Радиодиктант национального единства состоится в следующую среду, 9 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Как признается Ирина Цилик, ранее она не писала радиодиктантов и когда к ней обратились с предложением стать автором текста, она испугалась и хотела отказаться, так как это "слишком ответственно". Позже она дала свое согласие, так как считает, что это станет возможностью обратиться к украинцам в Украине и за границей.

"Выбирая тему, я старалась отталкиваться от того, что цепляет за живое лично меня и то, что, наверное, откликнется многим другим украинцам в этом году. Этот год все-таки особенный", - подчеркнула автор.

Также она призналась, что тоже допускает ошибки. Диктант для Ирины - это больше про процесс, а не про результат.

"Все допускают ошибки. Ошибки - это наша сила. Написание диктанта - это больше про процесс, чем про результат, мы все продолжаем учиться, это движение вперед. Тут больше про акт единения, чем про то, чтобы написать все идеально, без единой ошибки", - подчеркнула Цилик.

В 200 знаков ей хочется уместить все важное, концентрировано, все, что хотелось сказать. Профессиональная команда поможет автору и подстрахует на момент пунктуации и ошибок. В частности, к методической работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

"Во время испытаний нам очень важно держаться друг друга, чувствовать локоть ближнего. Такие проекты, такие концепции как концепция радиодиктанта – это попытка связать ниточкой вместе всех нас. Должны напоминать друг другу, что мы вместе, несмотря на все то, что выпало нам на нашу судьбу, все эти испытания и то, как украинцев разнесло по всему миру", - подчеркнула автор и призвала украинцев обязательно попробовать свои силы.

Радиодиктант национального единства начали писать в 2000 году. Его запустила команда Украинского радио. С тех пор диктант проводят ежегодно - в День украинской письменности и языка.

9 ноября диктант будет звучать в 11:00 утра на волнах "Украинского радио" и радио "Культура". Также его будут вживую транслировать на телеканалах и платформах "Суспільне".

Ирина Цилик - украинский режиссер, писательница, автор поэзии и прозы, член Украинского ПЕН. Лауреатка нескольких кинофестивалей - за фильм "Земля блакитна, ніби апельсин".

В 2021 текст радиодиктанта написал и прочитал писатель Юрий Андрухович. На проверку было отправлено 14 573 письма с текстом диктанта. Из них - 1824 в бумажном виде. Единственной победительницей стала учительница с Волыни Галина Шура.

Кстати, ранее мы писали о том, как смогут принять участие в радиодиктанте украинцы за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
диктантрадіодиктантдень української писемности