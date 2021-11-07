Радиодиктант национального единства: когда пройдет и как принять участие

Автором текста и чтецом радиодиктанта этого года будет известный украинский писатель Юрий Андрухович.

Где будет транслироваться радиодиктант

Радиодиктант будет транслироваться на телеканалах, радио и диджитал-платформах:

Включайте "UA: Перший" и региональные телеканалы.

Также он будет звучать на волнах "Украинского радио" и "Радио Культура".

Радиодиктант можно услышать на страницах "Суспильного" в соцсетях.

Когда начнется диктант

Радиодиктант начнется 9 ноября в 10:30 по киевскому времени.

Проверка

После написания диктанта его можно отправить на проверку офлайн или онлайн.

Если вы хотите отправить офлайн, тогда вышлите бумажное письмо по адресу г. Киев, ул. Крещатик 26, 01001.

Для онлайна необходимо сделать фото или скан текста и отправить его на электронную почту rd@ukr.radio в течение 24 часов, или же через электронную форму, которая появится на сайте ukr.radio 9 ноября.

Кроме того, текст диктанта можно проверить самому. Он появится на сайте ukr.radio 11 ноября.

Инфографика ("Суспильне")