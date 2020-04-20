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Радиация в Киеве и области: новые данные о ситуации после пожаров

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 17:16
Радиация в Киеве и области: новые данные о ситуации после пожаров
Показатели дозиметра (фото: РБК-Украина)

В ГСЧС рассказали об уровне радиации в Киеве и области

Радиационный фон в Киеве и области, включая Чернобыльскую зону, находится в пределах нормы. Об этом рассказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Ранее из-за пожаров в Житомирской области и в зоне отчуждения уровень загрязнения воздуха превышал норму в 2-3 раза.

"Радиационный фон в Киеве, Киевской области и зоне отчуждения находится в пределах естественных фоновых значений", - отметил Демчук.

Он также добавил, что чернобыльский саркофаг, хранилище отработанного ядерного топлива и другие объекты Государственного агентства по управлению зоны отчуждения функционируют в штатном режиме.

Демчук также рассказал, что пожарным удалось локализовать возгорание возле поселка Корогод. При этом в данный момент продолжается тушение других 3 очагов пожара, которые находятся возле сел Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

При этом самый сложный очаг наблюдается возле села Рудьки. Украинские спасатели делают все возможное, чтобы огонь не перешел на территорию Беларуси.

Напомним, что уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился до нормы после лесных пожаров. Очищению воздуха поспособствовали изменение направления ветра, дожди, и ликвидация части лесных пожаров.

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