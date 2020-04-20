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Радіація в Києві і області: нові дані про ситуацію після пожеж

STYLERЖиття    20.04.2020 - 17:16
Радіація в Києві і області: нові дані про ситуацію після пожеж
Показники дозиметра (фото: РБК-Україна)

У ДСНС розповіли про рівень радіації в Києві і області

Радіаційний фон в Києві та області, включаючи Чорнобильську зону, знаходиться в межах норми. Про це розповів директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Раніше через пожежу в Житомирській області та в зоні відчуження рівень забруднення повітря перевищував норму у 2-3 рази.

"Радіаційний фон у Києві, Київській області та зоні відчуження знаходиться в межах природних фонових значень", - зазначив Демчук.

Він також додав, що чорнобильський саркофаг, сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об'єкти Державного агентства з управління зони відчуження функціонують у штатному режимі.

Демчук також розповів, що пожежникам вдалося локалізувати загоряння біля селища Корогод. При цьому наразі триває гасіння інших 3 вогнищ пожежі, які знаходяться біля сіл Розсоха, Крива Гора і Рудьки.

При цьому найскладніше вогнище спостерігається біля села Рудьки. Українські рятувальники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на територію Білорусі.

Нагадаємо, що рівень забруднення повітря в Києві знизився до норми після лісових пожеж. Очищення повітря посприяли зміна напрямку вітру, дощі, і ліквідація частини лісових пожеж.

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