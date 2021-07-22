Все ради хайпа: в Киеве парень свалил самокаты с проката и извинился (видео)

Так, свои хулиганские действия парень совершил, 20 июля, на Оболони.

На видео можно увидеть, что парень толкнул самокаты и смеялся. На камеру его снимала подруга.

"Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и на извинения людей, которые делают какие – то глупости ради хайпа", - говорится в сообщении.

Однако уже позже, парень пожалел о своем поступке и извинился.

Как видно на видеоролике, парень идет по улице и просит прощения за свои непонятные действия.

В комментариях пользователи пишут, что хулигана нужно наказать.