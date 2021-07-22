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Все ради хайпа: в Киеве парень свалил самокаты с проката и извинился (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве парень завалил более десятка самокатов из сервиса проката Bolt. Такой поступок он совершил ради видео для соцсетей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, свои хулиганские действия парень совершил, 20 июля, на Оболони.

На видео можно увидеть, что парень толкнул самокаты и смеялся. На камеру его снимала подруга.

"Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и на извинения людей, которые делают какие – то глупости ради хайпа", - говорится в сообщении.

Однако уже позже, парень пожалел о своем поступке и извинился.

Как видно на видеоролике, парень идет по улице и просит прощения за свои непонятные действия.

В комментариях пользователи пишут, что хулигана нужно наказать.

  • Пусть штраф заплатит за порчу чужого имущества;
  • Если бы родители прочитали, что пишут об их ребенке, то точно были бы не в восторге;
  • У меня такое ощущение, что они специально делают видео за которое придется извиняться, чтобы потом еще записать видео с извинениями и на нем еще хайпануть;
  • На исправительные работы его отправить;
  • Он не извиняется, а издевается.

Ранее мы сообщали, что в Украине смогут штрафовать водителей самокатов.

Также еще один город Украины ввело ограничения для самокатов.

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самокат