Все ради хайпа: в Киеве парень свалил самокаты с проката и извинился (видео)

В Киеве парень завалил более десятка самокатов из сервиса проката Bolt. Такой поступок он совершил ради видео для соцсетей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Так, свои хулиганские действия парень совершил, 20 июля, на Оболони.
На видео можно увидеть, что парень толкнул самокаты и смеялся. На камеру его снимала подруга.
"Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и на извинения людей, которые делают какие – то глупости ради хайпа", - говорится в сообщении.
Однако уже позже, парень пожалел о своем поступке и извинился.
Как видно на видеоролике, парень идет по улице и просит прощения за свои непонятные действия.
В комментариях пользователи пишут, что хулигана нужно наказать.
Ранее мы сообщали, что в Украине смогут штрафовать водителей самокатов.
Также еще один город Украины ввело ограничения для самокатов.