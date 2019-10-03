У Раді жорстко присоромили Ківу і Дубинського (відео)

Ківа і Дубинський в Раді нарвалися на критику (колаж: РБК-Україна)

Дмитро Разумков закликав народних депутатів до пристойної поведінки в Раді

Після скандалу з нардерпом Іллею Ківою, який у Верховній Раді після спілкування з моделлю з Одеси Юлією Панкратовою, став "щось поправляти в штанях", відзначився і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Журналіст і блогер Дубинський вирішив перекусити прямо в залі засідань під час роботи. Нардеп ходив з лоточками і неспішно обідав. У мережі з'явилося відео і цього курйозу.

Терпець спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова зрештою урвався, і він попросив народних обранців не їсти в залі, не курити айкос і "не задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби". Про це розповів парламентський кореспондент РБК-Україна.

Смачного Олександр Дубинський Опубліковано Yan Dobronosov Середа, 2 жовтня 2019 р.

Дубинський в Раді їв з лоточка (відео: facebook.com/yan.dobronosov)

Варто відзначити, що після скандалу з нардепом від Опозиційної партії "За життя" Іллею Ківою з 30-річною одеситкою зв'язалися журналісти. Дівчина каже, що була шокована тим, що сталося, і стверджує, що Ківа просто допомагає їй... займатися благодійністю.

Пізніше з'явився коментар самого Іллі Ківи, який стверджує, що журналісти змонтували відео і роздули скандал, який перевершив по своїй резонансності "формулу Штайнмайера", ринок землі і закон про столицю, - пише Страна.

"Це тупий фейк. Зняли один мій рух, а потім повторили його в кадрі кілька разів за допомогою монтажу... Кожен чоловік робить так само, якщо є що... Поправив чл*н, підтяг шкарпетки, подзвонив знайомій дівчині - і це стало топ-новиною", - каже нардеп.

Ілля Ківа і його дивні рухи у Раді (відео: YouTube/TVgolosnaroda)