ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Одиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видео

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 11:25
Одиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видео
Нардеп появился в Раде в часах за миллион (Коллаж РБК-Украина)

Народный депутат Виктор Медведчук спокойно ходит в Верховную Раду в жутко дорогих часах

Виктор Медведчук, одиозный народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", появился в Верховной Раде с аксессуаром, который стоит около одного миллиона гривен. Видео опубликовали на YouTube-канале TVgolosnaroda.

Журналисты зафиксировали на руке Виктора Медведчука часы Rolex, которые стоят почти $ 34 тысячи (около одного миллиона гривен).

Народный депутат пришел в Верховную Раду в часах за один миллион гривен (Видео:YouTube/TVgolosnaroda)

Пользователи социальных сетей были возмущены и написали множество гневных комментариев. Однако нашлись и те, кто стал защищать народного депутата и объяснили, что Виктор Медведчук – давно уже богат и может себе позволить любые часы.

Я так понял, он надел самые дешевые часы для приличия.

Не надо наговаривать на человека, часы не за миллион, а всего за $875 тысяч.

В Кривом Роге 3-х комнатные квартиры с ремонтом 4-5 тысяч.

Он давно богатый человек, должен был с песочными часами прийти, чтоб тебя не смущать?

А с чем он должен был прийти?

Одиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видеоОдиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видеоСкриншоты комментариев

  • А может это подделка.
  • Алиэкспресс.

Одиозный нардеп пришел в Раду с часами за миллион: появилось видео

Скриншот комментариев

Стоит отметить, что народные депутаты несмотря на свои скромные официальные зарплаты, совершенно спокойно демонстрируют в Верховной Раде и другие дорогие атрибуты.

В среду. 2 октября, журналисты зафиксировали у нардепа от "Слуги народы" новенький iPhone 11 Pro, который менее месяца назад только был официально презентован.

Россияне в Верховной Раде: разгорается скандал У каждого свой протест: Шуфрич в новом амплуа рассмешил сеть (фото)
Новости Украины нардепВерховная Рада
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь