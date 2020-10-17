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У Раді взялися за штрафи для автомобілістів: що придумали

Субота 17 жовтня 2020 14:08
У Раді взялися за штрафи для автомобілістів: що придумали
Штрафи для водіїв в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Верховній Раді ініціюють новий законопроект, що стосується штрафів для автомобілістів

На порталі Верховної Ради з'явився новий законопроект, який стосується штрафів для українських водіїв.

Нормативний акт значиться під номером 4194, і він передбачає, що 50% від суми сплаченої водієм за порушення ПДР буде йти в місцевий бюджет. Тобто в бюджет того населеного пункту, де відбулося порушення. Проект закону з'явився на офіційному порталі парламенту.

Повна назва законопроекту звучить так: "Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах населених пунктів".

Така ініціатива потрібна, за словами авторів законопроекту, щоб місцева влада була зацікавлена в установці систем автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

"В населених пунктах буде відбуватися зниження порушень правил дорожнього руху, зростання безпеки на дорогах, а надходження від сплати адміністративних штрафів дадуть можливість місцевій владі розширювати систему і покращувати інфраструктуру населених пунктів", - йдеться в пояснювальній записці.

Раніше ми писали, що у Києві водій відбувся смішним штрафом після того, як збив коляску з немовлям на переході.

Крім того, повідомлялося, що водіям вантажівок і автобусів придумали нові штрафи.

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