В Раде сделали заявление о комендантском часе в Украине

Комендантский час в Украине в связи с ужесточением карантина в Украине пока вводить не будут и даже не планируют.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что комендантский час могут ввести только, если президент подпишет указ.

"С комендантским часом ситуация достаточно сложная. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента", - рассказал Разумков.

По словам председателя Рады, на такую вынужденную меру правительство идти пока не будет.

"После этого - заседание Совета, это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую ​​меру", - сказал он.

Что говорят в Минздраве

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что на сегодня власти не обсуждают комендантский час как меру для борьбы с пандемией COVID. Такая мера возможна только в случае чрезвычайного положения в Украине.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение", - отметил Степанов.