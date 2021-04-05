У Раді зробили заяву про комендантську годину в Україні

Комендантську годину в Україні у зв'язку з посиленням карантину в Україні поки вводити не будуть і навіть не планують.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він зазначив, що комендантська година можуть ввести тільки, якщо президент підпише указ.

"З комендантською годиною ситуація досить складна. Я б не хотів, щоб це сталося, об'єктивно. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Це відбувається за указом президента", - розповів Разумков.

За словами голови Ради, на таку вимушену міру уряд йти поки не буде.

"Після цього - засідання Ради, це досить складний процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми були змушені піти на таку міру", - сказав він.

Що кажуть у Моз

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що на сьогодні влада не обговорюють комендантську годину як захід для боротьби з пандемією COVID. Така міра можлива лише у випадку надзвичайного стану в Україні.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично можливо, тільки якщо на території країни буде запроваджено надзвичайний стан", - зазначив Степанов.