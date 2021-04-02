Карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - иммунолог

В Украине необходимо вводить локдаун на 3-4 недели. Именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - заявил Курпита.

Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будет вводить лишь раз.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.

Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - заявил Курпита.