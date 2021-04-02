ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - иммунолог

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 09:17
Карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - иммунолог Фото: цепь заболевания прерывается спустя 3-4 недели жесткого карантина (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине необходимо вводить локдаун на 3-4 недели. Именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - заявил Курпита.

Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будет вводить лишь раз.

"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.

Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.

"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - заявил Курпита.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали сразу два антирекорда по COVID-19. Подтвердили 19 893 новых случая, а также 433 смертей.

Отметим, в Киеве с 5 по 16 апреля ужесточают карантин - общественный транспорт будет доступен лишь по спецпропускам. При этом столичная власть не исключает, что локдаун в столице может быть продлен и после 16 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что власть рассматривает возможность усиления карантинных ограничений на национальном уровне. Но вводить комендантский час пока не планируют.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество COVID-19 Карантин Коронавирус Локдаун
NEWS
В Украине впервые почти 20 тысяч новых случаев коронавируса и 433 смерти
В Украине впервые почти 20 тысяч новых случаев коронавируса и 433 смерти
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов