В Раде рассказали, будут ли при локдауне работать детсады и школы

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать все больше людей, а родители детей задаются вопросом, закроются ли школы и детские сады при полном локдауне в стране. На это ответил член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук. По его словам, учебные заведения будут работать в обычном режиме, локдаун их не затронет.

"Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования – идти на карантин, если в группе или учебном заведении выявят случаи заражения COVID-19", – рассказал он в комментарии изданию "Телеграф".

На уточняющий вопрос, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.

Отметим, что сейчас в стране детские сады работают в обычном режиме, также учатся и ученики младшей школы.

Кстати, в киевских школах и садах родителей не пустят на новогодние утренники к детям

Как заявил мэр Виталий Кличко, городской штаб по борьбе с эпидемией принял решение проводить такие мероприятия без родителей и гостей. Заключение основано на постановлениях Кабмина и главного санврача страны.

По словам Кличко, такой подход позволит избежать скоплений людей и минимизировать риск заражений, поскольку дети часто болеют коронавирусом бессимптомно и могут заразить окружающих.

Напомним, что киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.

Как мы рассказывали ранее, в Запорожье пожаловались на странное требование воспитателей детского садика об обязательном ношении малышами чесночных кулонов.