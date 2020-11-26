КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках

Фото: новогодняя ярмарка в Киеве (РБК-Украина)

Киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.

"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.

Напомним, в Киеве из-за вспышек коронавируса на карантин закрыли 8 школ и четыре детсада. Коронавирусом в столице болеют более 790 педагогов.

Кроме того, в Госпродпотребслужбе заявляли, что в пятницу уже можно будет оценить эффективность введения карантина выходного дня в Киеве.