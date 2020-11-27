У Раді розповіли, чи будуть при локдауні працювати дитсадки і школи

Коронавірус в Україні продовжує інфікувати все більше людей, а батьки дітей задаються питанням, чи закриються школи та дитячі садочки при повному локдауні в країні. На це відповів член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук. За його словами, навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі, локдаун їх не торкнеться.

"Їх робота буде відбуватися в штатному режимі з плановими канікулами. Є рекомендації Міносвіти – йти на карантин, якщо в групі або навчальному закладі виявлять випадки зараження COVID-19", – розповів він у коментарі виданню "Телеграф".

На уточнююче питання, як локдаун позначиться на студентах, нардеп нагадав, що вузи вже давно перейшли на дистанційний режим роботи.

Відзначимо, що зараз в країні дитячі садочки працюють у звичайному режимі, також навчаються і учні молодшої школи.

До речі, в київських школах і садках батьків не пустять на новорічні свята до дітей.

Як заявив мер Віталій Кличко, міський штаб по боротьбі з епідемією прийняв рішення проводити такі заходи без батьків і гостей. Висновок грунтується на постановах Кабміну і головного санлікаря країни. За словами Кличка, такий підхід дозволить уникнути скупчень людей і мінімізувати ризик заражень, оскільки діти часто хворіють коронавірусів безсимптомно і можуть заразити оточуючих.

Нагадаємо, що київська влада закликає батьків утриматися від відвідування масових заходів під час новорічних свят. Зокрема, киян просять утриматися від проведення традиційних концертів в школах і дитячих садах.

Як ми розповідали раніше, у Запоріжжі поскаржилися на дивну вимога вихователів дитячого садка про обов'язкове носіння малюками часникових кулонів.