Работник украинского телеканала насиловал 3-летнюю девочку "ради журналистского расследования"

В Запорожье мужчина насиловал трехлетнюю девочку, которая приходится ему крестницей, и снимал процесс на видео. После этого 23-летний злоумышленник выкладывал порнографический контент в сети.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья приговорил преступника к 7 годам тюрьмы. Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Мужчина признал вину, однако объяснил свои действия намерением провести журналистское расследование, чтобы разоблачить педофилов. Так, житель Запорожья учился на факультете журналистики в ВУЗе и работал оператором на местном телеканале. В основном он вел спортивные репортажи, снимал гимнастику.

Молодой человек не женат, своих детей не имеет. Коллеги на работе и преподаватели учебного заведения характеризовали его положительно и отмечали, что с трудом верят в произошедшее.

Как было установлено, злоумышленник еще в январе 2019-го в гостях у своей знакомой умышленно совершил насильственные действия сексуального характера с ее маленькой дочерью - лапал ее, касался ребенка половым органом и другими предметами, а именно термометром в интимных частях тела. Все эти действия мужчина снимал на телефон.

Однажды за этим занятием его застала мама девочки. Возмущенная женщина запретила ему находиться с дочерью без ее присутствия.

Полиция задержала извращенца в июне прошлого года. При обыске в его доме и проверки компьютерной техники правоохранители обнаружили сотни фото и видео материалов с детской порнографией, которые тот публиковал на одном из Telegram-каналов.

При этом сам педофил утверждает, что снял только один ролик, а в сеть загружал чужие видео. Также он заявил в суде, что, работая на телеканале и учась на журналиста, "проводил расследование по распространению детской порнографии". Мол, нашел в сети один из таких сайтов, на котором от него требовали высылать эксклюзивные кадры.

"Получив указанные материалы, он обратился в полицию с заявлением о совершении уголовного преступления, однако результаты рассмотрения его заявления ему не известны. Видео с девочкой, которая является его крестницей, он снимал, пока она спала, поскольку администраторы сайта требовали от него таких видео для дальнейшего пользования сайтом", - говорится в материале.

Коллегия судей приняла решение отправить извращенца-журналиста в места лишения свободы на семь лет.

Ранее сообщалось, что всплыли новые данные о серийном насильнике во Львове, который совратил 11 девочек в детском лагере.

Также мы писали о том, что недавно в Херсоне активисты поймали бизнесмена-педофила, устроили "самосуд" и сняли на видео.