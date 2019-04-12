Супрун рассказала украинцам, как работают гормоны в организме человека

Уляна Супрун объяснила украинцам, как работают гормоны в организме человека и дала советы о том, как поддерживать нормальный гормональный баланс и оставаться здоровыми. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун отметила, что пациенты часто слышат от врачей, что нужно сдать анализы на гормоны или о том, что с гормонами может быть что-то не в порядке. Это связано с тем, что нарушение гормонального фона в организме может указывать на серьезные заболевания. Гормоны определяют рост и развитие, состояние половой системы и размножения, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, настроение и другие вещи.

"Наша эндокринная система работает по принципу обратной связи. Понять, как работает эта связь, можно на следующих примерах:

- Есть датчик – чаще всего это отдел мозга гипоталамус. Он регистрирует значение показателя, например, уровень гормона тироксина.

- Представим, что уровень недостаточен. Тогда гипоталамус запускает сигнал "этот показатель надо исправить"

- И гипофиз – другой отдел мозга, подчиненный гипоталамусу – выделяет тиреотропный гормон.

- Его воспринимает щитовидная железа, и реагирует образованием и выделением большого количества тироксина.

- Тогда гипоталамус регистрирует новый сигнал "уровень достаточный" и прекращает выделять этот гормон.

В случае ряда гормональных нарушений эта петля обратной связи нарушается. Например, щитовидная железа не способна создать столько гормона, сколько надо, или наоборот, постоянно выделяет лишние гормоны", - объяснила Уляна Супрун и посоветовала не сдавать анализы на все гормоны подряд, а только лишь на то, что нужно.

Уляна Супрун рассказала о гормонах (РБК-Украина)

Она дала рекомендации о том, как позаботиться о своем организме и гормональном здоровье, которое влияет на работу эндокринной системы.

- следует правильно питаться и быть физически активным;

- нужно придерживаться здорового режима сна и спать не менее 7 часов;

- в рационе должно быть поменьше сахара и белой муки, а побольше каши и цельнозерновых;

- не надо постоянно перекусывать и бояться падения глюкозы, если только у вас нет диабета. Достаточно делать перерывы между приемами пищи;

- нужно употреблять достаточное количества йода, дневная потребность – 150 мг. Достаточно пользоваться йодированной солью и есть морскую капусту.

- нужно следить за индексом и объемом талии, так как они являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний;

- узнайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью, но ни в коем случае не занимайтесь самолечением;

- будьте физически активными;

- бросьте курить, так как это влияет на уровень гормонов щитовидной железы;

- женщинам не рекомендуется принимать алкоголь, так как он влияет на уровень эстрогенов и повышает вероятность развития гормонозависимых опухолей;

- не используйте пластик, который содержит фталаты. Не грейте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте горячее в пластик. Фталаты вмешиваются в работу половых органов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун рассказала украинцам о том, какие напитки являются самыми полезными.

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