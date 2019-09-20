Все так работают: экс-"ВИА Гра" сделала странное заявление

Анастасия Кожевникова сделала странное заявление о ВИА Гре

Экс-солистка группы "ВИА Гра" заявила о том, что группа поет под фонограмму

Анастасия Кожевникова, экс-солистка группы "ВИА Гра" в интервью "СЛАВА +", раскрыла подробности выступлений группы. Певица заявила, что музыкальный коллектив на выступлениях поет под фонограмму. Технический нюанс группы, который активно используется в гастрольной деятельности "ВИА Гра" был раскрыт во время беседы со Славой Деминым на YouTube-канале Люкс ФМ.

По словам Насти, группа поет не совсем под фонограмму.

"Единственное, что мы делали - это подмешивали припевы. Это нормально, потому что они зачастую более динамичные и мы пели их в дабл, то есть этаж фонограммы", - призналась экс-участница группы.

Артистка подчеркнула, что в припевах чаще всего нужен драйв и, таким образом, этот технический трюк используют многие артисты.

Анастасия Кожевникова сделала странное заявление о ВИА Гре (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Все западные артисты так работают. Они даже убирают микрофон и идут танцуют в момент того, когда у них плюсовки работает", - утверждает певица.

В интервью Кожевникова также рассказала, когда началась ее музыкальная карьера, о замужестве и подробностях сольной карьеры.

Анастасия Кожевникова сделала странное заявление о ВИА Гре (видео: youtube.com/Люкс ФМ)

Напомним, что ранее полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца.

До этого экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти.