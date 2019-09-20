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Всі так працюють: екс-"ВІА Гра" зробила дивну заяву

STYLERПерсони    20.09.2019 - 19:22
Всі так працюють: екс-"ВІА Гра" зробила дивну заяву
Анастасія Кожевникова зробила дивну заяву про ВІА Гру

Екс-солістка групи "ВІА Гра" заявила про те, що група співає під фонограму

Анастасія Кожевникова, екс-солістка групи "ВІА Гра" в інтерв'ю "СЛАВА +", розкрила подробиці виступів групи. Співачка заявила, що музичний колектив на виступах співає під фонограму. Технічний нюанс групи, який активно використовується в гастрольної діяльності "ВІА Гра" був розкритий під час бесіди зі Славою Дьоміним на YouTube-каналі Люкс ФМ.

За словами Насті, група співає не зовсім під фонограму.

"Єдине, що ми робили - це підмішували приспіви. Це нормально, тому що вони часто більш динамічні і ми співали їх в дабл, тобто поверх фонограми", - зізналася екс-учасниця групи.

Артистка наголосила, що в приспівах найчастіше потрібен драйв і, таким чином, цей технічний трюк використовують багато артистів.

Анастасія Кожевникова зробила дивну заяву про ВІА Грі (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

"Всі західні артисти так працюють. Вони навіть прибирають мікрофон і йдуть танцюють в момент того, коли у них плюсовка працює", - стверджує співачка.

В інтерв'ю Кожевнікова також розповіла, коли почалася її музична кар'єра, про заміжжя і подробиці сольної кар'єри.

Анастасія Кожевникова зробила дивну заяву про ВІА Грі (відео: youtube.com/Люкс ФМ)

Нагадаємо, що раніше напівоголена блондинка з "ВІА Гри" позувала для чоловічого глянцю.

До цього екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті.

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