Работать придется дольше: украинцам ужесточат требования по стажу для пенсии

Реформа по повышению необходимого стажа началась еще в 2018-м году

Согласно Закону Украины №2148-VIII от 03.10.2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", чтобы выйти на пенсию в 60 лет в следующем году нужно будет иметь 28 лет стажа.

При стаже от 19 до 29 лет украинцы смогут выйти на пенсию в 63 года.

В 65 лет выйдут на пенсию те, у кого стаж от 15 до 19 лет.

Каждый год вплоть до 2028-го будет добавляться по году необходимого стажа, пока эта цифра не достигнет 35 лет для 60-летних украинцев, 25-35 лет для 63-летних, 25-ти - для 65-летних.

Что такое страховой стаж?

Отметим, что страховым стажем считается таковой, когда часть от вашей прибыли идет на уплату страховых взносов. Стаж, приобретенный до 1 января 2004 года считается трудовым и приравнивается к страховому.