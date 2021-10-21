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Работать придется дольше: украинцам ужесточат требования по стажу для пенсии

Автор: Светлана Мащенко

Украинским пенсионерам придется работать еще дольше для выхода на пенсию в 60 лет. Так, с 2022 года будет добавлен еще один обязательный год к "страховому стажу".

Сколько нужно трудиться, чтобы выйти на отдых в 60, 63 и 65 лет - читайте ниже в материале Styler.

Реформа по повышению необходимого стажа началась еще в 2018-м году

Согласно Закону Украины №2148-VIII от 03.10.2017 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", чтобы выйти на пенсию в 60 лет в следующем году нужно будет иметь 28 лет стажа.

При стаже от 19 до 29 лет украинцы смогут выйти на пенсию в 63 года.

В 65 лет выйдут на пенсию те, у кого стаж от 15 до 19 лет.

Каждый год вплоть до 2028-го будет добавляться по году необходимого стажа, пока эта цифра не достигнет 35 лет для 60-летних украинцев, 25-35 лет для 63-летних, 25-ти - для 65-летних.

Что такое страховой стаж?

Отметим, что страховым стажем считается таковой, когда часть от вашей прибыли идет на уплату страховых взносов. Стаж, приобретенный до 1 января 2004 года считается трудовым и приравнивается к страховому.

Ранее мы писали, что некоторые категории украинцев могут выходить на пенсию в 55, 50 и даже 45 лет.

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Пенсии