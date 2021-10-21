Працювати доведеться довше: українцям посилять вимоги по стажу для пенсії

Реформа з підвищення необхідного стажу почалася ще в 2018-му році

Відповідно до Закону України №2148-VIII від 03.10.2017 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", щоб вийти на пенсію у 60 років наступного року потрібно буде мати 28 років стажу.

При стажі від 19 до 29 років українці зможуть вийти на пенсію в 63 роки.

У 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого стаж від 15 до 19 років.

Щороку аж до 2028-го буде додаватися по року необхідного стажу, поки ця цифра не досягне 35 років для 60-річних українців, 25-35 років для 63-річних, 25-ти - для 65-річних.

Що таке страховий стаж?

Відзначимо, що страховим стажем вважається такий, коли частина від вашого прибутку йде на сплату страхових внесків. Стаж, набутий до 1 січня 2004 року вважається трудовим і прирівнюється до страхового.