Работал в садике: украинский военный с позывным "Арчи" рассказал, почему пошел на войну

Украинский военный, ротный 36-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Арчи" рассказал, что до войны работал преподавателем физкультуры в детском саду. Однако, после войны он решил встать на защиту родной земли.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Главнокомандующий ВСУ".
По его словам, он окончил университет по специальности "учитель физкультуры" и проработал год в детском саду.
Однако затем "Арчи" решил пополнить ряды Вооруженных сил Украины.
"Проработав год, когда все мои друзья уже находились на войне, я таки решил пойти к Вооруженных сил Украины и, непосредственно, к морской пехоте, потому что мои друзья - танкисты сказали: с твоим ростом только в морскую пехоту", - сказал он.
Отмечается, что на момент начала полномасштабного вторжения РФ военный недавно вернулся из зоны ООС.
"Сразу собрался и прибыл в свою воинскую часть. Собрал пацанов и сразу поехали на передовую встречать врага, который прорывался через Крым. Тяжело и страшно было поначалу, война - это всегда страшно... Но присяга есть присяга - понимали, кто, если не мы", - рассказал военный.
Он отметил, что террор мирного населения Украины доказывает, что враг не имеет воинской чести.
Сейчас "Арчи" защищает страну на Херсонском направлении.
"Значит такова моя судьба. Не зря она меня привела сюда в это время. И почему я не остался тогда в Мариуполе. Я думаю, на все есть воля Божья, и значит он нас сюда привел, и мы здесь нужны. Наши семьи - мы сейчас стоим за них, чтобы враг не пошел дальше", - объяснил воин.
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