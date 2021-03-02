Как работает сенсорная кнопка в Раде и можно ли теперь конопкодавить: наглядное видео

В Верховной Раде установили и запустили сенсорные кнопки для голосования, которые начнут использовать во время заседаний с этой пленарной недели. Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, как работает новшество, и записал видео.

По задумке, сенсорная кнопка призвана решить проблему "кнопкодавства" в украинском парламенте, так как голосовать за других депутатов теперь будет довольно-таки проблематично.

Работает система так: нардеп нажимает одной рукой на сенсорную кнопку, которая установлена слева на панели на рабочем месте парламентария. Удерживая ее, нужно затем другой рукой нажать на кнопку "за", "против" или "воздерживаюсь", которые расположены справа.

"Поэтому, пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. И теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа - не сможет это сделать", - отметил Гончаренко.

При этом политик добавил, что теоретически дотянуться до кнопки другого депутата возможно, но разве что только ногой.

"То есть если очень хочется проголосовать за соседа... то, например, ногой можно, хвостом, как кенгуру... какие еще варианты - не знаю. Но, так оно уже не выходит. То есть, если нет трех рук, то "кнопкодавить" точно не смогут...", - рассказал Гончаренко.

Видео: Гончаренко показал, как работает сенсорная кнопка в Верховной Раде

Напомним, сенсорные кнопки в Раде появились еще в 2008 году, однако в 2012 году истек срок гарантии системы голосования "Рада", к которой она была подсоединена. В 2018-м закончился десятилетний срок гарантии сенсорной кнопки.

1 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку.

В Раде ввели сенсорную кнопку для голосования (фото: РБК-Украина)