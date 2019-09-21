Работа нервная: Укрзализныця влипла в очередной скандал

Укрзализныця снова разочаровала ужасным сервисом в своих поездах. На этот раз о неприятной поездке в поезде Кременчуг-Ворохта рассказал Богдан Амосов. Своей историей он поделился в социальной сети Facebook.

"Укрзализныця - наше все. Поезд Кременчуг - Ворохта. Сначала меня пытались "намахать" и содрать деньги за постельное белье, за которое я заплатил. Сказали, что перепутали", - пишет очевидец.

Далее Богдан Амосов заявляет, что за несколько минут до высадки вышел в тамбур, где, даже не прячась, курили проводницы. Когда женщины увидели, что их заметили, то приказали мужчине выйти и закрыть дверь.

Богдан Амосов опешил и заявил в ответ, что в тамбурах курить запрещено. На это проводницы ответили, что у них нервная работа, чем загнали очевидца в еще больший ступор.

Пользователи мгновенно отреагировали на новость и начали предлагать способы решения проблемы:

Когда вижу, что курят, говорю, что на следующей станции вызываю полицию или зову начальника поезда.

Снять на видео нужно было их и пожаловаться! Возмутительно!

На горячую линию звонил?

Нужно было закурить вместе с ними.

Укрзализныця опозорилась своим сервисом (скриншот: facebook.com/amossov)