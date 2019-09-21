Робота нервова: Укрзалізниця влипла в черговий скандал

Укрзализныця знову розчарувала жахливим сервісом у своїх потягах. На цей раз про неприємну поїздку в поїзді Кременчук-Ворохта розповів Богдан Амосов. Своєю історією він поділився в соціальній мережі Facebook.

"Укрзалізниця - наше все. Потяг Кременчук - Ворохта. Спочатку мене намагалися "намахать" і здерти гроші за постільну білизну, за яку я заплатив. Сказали, що переплутали", - пише очевидець.

Далі Богдан Амосов заявляє, що за кілька хвилин до висадки вийшов у тамбур, де, навіть не ховаючись, курили провідниці. Коли жінки побачили, що їх помітили, то наказали чоловікові вийти та закрити двері.

Богдан Амосов сторопів і заявив у відповідь, що в тамбурах палити заборонено. На це провідниці відповіли, що у них нервова робота, чим загнали очевидця в ще більший ступор.

Користувачі миттєво відреагували на новину і почали пропонувати способи вирішення проблеми:

Коли бачу, що курять, кажу, що на наступній станції викликаю поліцію або покличу начальника поїзда.

Зняти на відео потрібно було їх і поскаржитися! Обурливо!

На гарячу лінію дзвонив?

Потрібно було закурити разом із ними.

Укрзалізниця зганьбилася своїм сервісом (скріншот: facebook.com/amossov)