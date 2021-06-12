Сезонная работа в Украине: где в этом году можно заработать

Работодатели начали активно искать людей на сезонные работы в Украине. Так, наибольшим спросом пользуются повара, официанты, баристы, уборщики и водители.

Об этом информирует "Опендатабот" .

Как рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, учитывая то, что уменьшаются карантинные ограничения и приближается "сезон", то впоследствии людей будут звать в курортные города Украины на работу.

"По данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков", – пояснила она.