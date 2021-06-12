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Сезонная работа в Украине: где в этом году можно заработать

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Суббота 12 июня 2021 18:50
Сезонная работа в Украине: где в этом году можно заработать Фото: сезонная работа в Украине (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Работодатели начали активно искать людей на сезонные работы в Украине. Так, наибольшим спросом пользуются повара, официанты, баристы, уборщики и водители.

Об этом информирует "Опендатабот".

Как рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, учитывая то, что уменьшаются карантинные ограничения и приближается "сезон", то впоследствии людей будут звать в курортные города Украины на работу.

"По данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков", – пояснила она.

Следовательно, по данным Jooble, в топ наиболее нужных специалистов вошли:

  • Грузчики (+24% по сравнению с началом года);
  • Повара (+26%);
  • Официанты (+34%);
  • Уборщики (+33%);
  • Охранники (+18%).

Кроме того, по данным сервиса OLX в топ сезонных специалистов вошли:

  • Грузчики (+88%);
  • Продавцы (+70%);
  • Водители (+30%);
  • Повара (+161%);
  • Охранники (+33%).

Ранее мы сообщали, что назвали перечень вакансий, которым больше всего платят в Украине.

Также В Черновцах коммунальщики взяли на работу кота.

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