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Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)

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Пятница 06 мая 2022 16:04
Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото) Магазины мировых брендов продолжают работу в России (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В России продолжают работать магазины популярных европейских брендов. В том числе тех, которые сообщали о том, что прекращают свое сотрудничество с РФ.

Фото работающих магазинов разместил на своей странице в Twitter Buddy_Judge.

Французско-американский производитель косметики и парфюмерии Coty еще в конце апреля сообщил о своей приостановке деятельности в России. Эта компания владеет такими брендами как Covergirl, Max Factor, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Hugo Boss и Tiffany & Co.

Однако, магазин Hugo Boss в России продолжает свою работу.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Также продолжает работать голландский бренд Hunkemoller – компания специализируется на продаже нижнего белья.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Работает в России и крупная датская компания по производству обуви Ecco.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)А вот магазин финской компании Finn Flare. Сейчас президент компании – жительница Москвы Ксения Рясова.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Открыт также магазин немецкой обуви Reiker.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Торгует одеждой и итальянский производитель United colors of Benetton.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)А вот магазин американской компании, крупнейшего рителейра одежды в США – GAP.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Открытый магазин американской обуви Skechers и магазин американского бренда Guess.

Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Работа кипит: мировые бренды втридорога одевают россиян (фото)Как отмечает блогер, в России продолжают работать магазины NB, магазины всех турецких брендов, много итальянских, некоторые финские и немецкие.

"Конечно, все стало существенно дороже, примерно в 2 раза. Но многие почему-то решили остаться. Как они смотрят на себя в зеркало – вот вопрос", - подчеркнул Buddy Judge.

В комментариях он добавил, что остался даже бренд Nike. Ажиотажа в этих магазинах нет, торговля идет намного тише.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой кофе в Украине покупать не стоит – вся прибыль идет в РФ.

А также мы писали о том, какие российские бренды до сих пор остаются на полках украинских супермаркетов.

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