Рабинович: люди, продающие свою землю, - это не "слуги народа", а "слуги дьявола" (видео)

Работа Верховной Рады Украины была заблокирован 13 ноября. С одной стороны - провластная фракция "Слуга народа" отстаивает свою позицию - продать землю Украины. С другой - оппозиционные фракции, которые делают все возможное, чтобы не позволить власти этого сделать. Народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович прокомментировал происходящее и раскритиковал решение нардепов об открытии рынка земли. Об этом передали в пресс-службе политика.

""Слуги народа" захватили трибуну, заблокировали работу Верховной Рады Украины с одной целью - продавить правительственный законопроект и продать имущество хозяина - народа Украины. На первый фланг "слуги" подтянули своего коллегу Яременко, который проституток вызывает. Видимо, нашли ему новую работу - блокировать парламентскую трибуну", - обратил внимание политик.

Рабинович заявил, что "все фракции высказались против закона о продаже земли - его поддерживает только фракция "Слуга народа", несмотря на то, что сами прекрасно понимают - этого делать нельзя, ведь они ведут нас, свою страну в пропасть! Но им дали команду. Они - "слуги" МВФ, зарубежных корпораций, Сороса, но только не народа Украины!"

Рабинович раскритиковал партию "Слуга народа" из-за закона о продаже земли (Фото: zagittya.com.ua)

Также нардеп рассказал о своем разговоре с представителями пропрезидентской фракции.

"Я разговаривал с ними и понял, что ни один из "слуг" не понимает, зачем это делается (блокирование трибуны) - просто поступила команда. Откуда? Украина – не монархия! Мы что избрали царя?!" - возмущается сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Рабинович настаивает на том, что у внесенного правительством законопроекта о рынке земли "нет ни единого плюса, потому что продажа родной земли - это сплошной минус". К тому же, его возмущает то, как власть, смеясь, рассказывает своему народу, что "землю все равно продадут, и никто ничего с этим не сделает".

"Да сделаем! Потому что мы говорим категорическое "нет" продаже украинской земли!" - заявил нардеп.

"Если кто-то считает, что украинцы сегодня хорошо живут, и они действительно в состояние купить землю, то с такими людьми мы живем, наверное, в разных странах. Землю скупят либо МВФ с Соросом, либо те, кто воровал и вместо того, чтобы сесть в тюрьму, на эти наворованные деньги скупят землю", - прогнозирует политик.

Видео: Рабинович раскритиковал закон о продаже земли

Рабинович заметил, что "у представителей правящей партии, которые сегодня присутствуют в зале парламента, в глазах даже жалость видна". Напомнил он и о том, как "представители власти всем нам рассказывали, что мы, мол, построим страну, народовластие введем…" "И где это все? Где обещанный референдум? Нет, они же выносят в зал без всего этого, без осуждения, быстро голосуем и землю продаем!.. Напомню обещания Зеленского первым законом, который он вынесет в Верховную Раду, будет закон "Про народовладдя". И где же он?!" – задался он вопросом и подчеркнул, что "теперь всем стало окончательно понятно - власть, которую мы выбрали, сегодня намерена проголосовать в Верховной Раде за то, чтобы у нас больше не было земли".

Прокомментировал Рабинович и обвинения в свой адрес о том, что у него якобы имеется два паспорта - гражданина Украины и Израиля.

"Выступает с парламентской трибуны какая-то обезьяна и говорит, что у меня израильский паспорт. Слышишь ты, ишак, у меня один украинский паспорт и я подам на тебя в суд! Да это как раз у половины вашей команды по два паспорта! И вы еще рот открываете?! Вы - "слуги народа" - люди, которые хотят продать свою землю! Да вы не "слуги народа" - вы "слуги дьявола"!" - возмутился он.

Вадим Рабинович (Фото: РБК-Украина)

Сейчас власть поставит вопрос о продаже земли на голосование, и ни одна фракция ее не поддержит, кроме "запроданцив" из внефракционных групп - вот и посмотрим, у кого поднимется рука на святое", - предложил политик.

В связи с этим Рабинович обратился к народу Украины: "Друзья, смотрите, что происходит в зале! Смотрите, что они творят, смотрите в лица этим тварям – это лица тех "слуг народа", которые захватили власть и сегодня издеваются над своим народом! Смотрите на этот национальный позор и делайте выводы! Это лица подонков, которые хотят продать свою страну!.. Люди, не оставайтесь в стороне, потому что это коснется каждого из нас - мы все потеряем украинскую землю! Народ Украины, смотрите на эти рожи, их истерики - они хотят продать землю, а на вырученные деньги опять нанимать проституток!"

Видео: Рабинович резко высказался о законе о продаже земли

От себя и от "ОПЗЖ" Рабинович пообещал: "Мы не позволим издеваться над Украиной, над ее землей, над ее народом! Мы - против! Да, сегодня нас немного, но это еще ничего не значит! Мы будем стоять до конца, а вы - люди - должны нас поддержать. Откройте глаза и посмотрите, что они творят. Ни Янукович, ни Порошенко не творили такого! У них в глазах читается одно: продать землю Украины! Но мы не позволим "слугам" этого сделать - мы не отдадим нашу землю!".

"Зеленый дурман должен рассеется, и в головах тоже! Люди, запоминайте всех, кто голосует "за", делайте выводы! Но мы не позволим власти продавить свой закон, потому что тогда не будет ни земли, ни Украины!" - резюмировал Рабинович.

Видео: Рабинович раскритиковал партию "Слуга народа" из-за рынка земли