Українські співаки виступили на вечірці з росіянами на Балі? Що з цим концертом не так

Про чадну вечірку на Балі за участю Quest Pistols повідомив блогер Беспалов на своєму YouTube-каналі. І навіть показав відео невеликого концерту на пляжі під пальмами. Відео із вечірки також публікували на своїх сторінках різні представники Московії, що підтверджувало той факт, що на концерті було багато росіян.

Але насправді на цій вечірці виступив екссоліст Quest Pistols Антон Савлєпов. А ось чи були там решта учасників групи - на цей момент невідомо. Варто зазначити, що на відео чути хіти гурту російською мовою.

За деякими даними, дороги музикантів та самого соліста розійшлися в різні боки. Була спроба створити новий колектив під назвою "Агонь", а 2022 року Савлєпов повідомив про запуск нового сольного проєкту SAVLEPOV.

До речі, 2021 року співак уклав шлюб із громадянкою РФ, актрисою Іриною Горбачовою. Пізніше він відхрестився від дружини, коли та почала публікувати фото та відео з Росії.

У 2022 році було зроблено ще одну спробу відродити Quest Pistols. Антон Савлєпов, Костянтин Боровський та Микола Горюк переклали кілька своїх старих хітів українською мовою, зокрема "Я твій наркотик" та "Ти неймовірна". А ще вони заспівали дуетом з Артемом Пивоваровим.

А буквально кілька тижнів тому колектив випустив нову пісню - "Хто ми є". До того ж музиканти чітко почали вказувати, що зібрані кошти на концерті йдуть на ЗСУ. На вересень у колективу заплановано тур США з важливою місією - підтримка України та збір коштів.

Менеджер Quest Pistols Юрій Федоров розповів в одному з інтерв'ю, що перед виступом своїх підопічних завжди перевіряється лайн-ап артистів, щоб переконатися, що він відповідає громадянській позиції українських музикантів.

Є ще один важливий нюанс – 33-річний брат Савлєпова вже понад рік перебуває у полоні у росіян. І він потрапив до окупантів під час вторгнення до Харківської області. Савлєпов розповідав, що з Сергієм Строєвим він уже рік не має зв'язку і не має поняття, де той перебуває. Брат потрапив у полон як цивільний полонений.

Ну і "вишенька на торті", на яку звернув увагу блогер Беспалов - як Савлєпов переміщається по всьому світу і спокійно живе з новою дівчиною в Польщі, якщо українським чоловікам виїзд за кордон без особливої потреби заборонено?

І варто зазначити, що цей скандал із виступами перед росіянами – не перший. Місяць тому вибухнув скандал через концерт у Греції, ведучим якого був Володимир Остапчук. І окрім Quest Pistols, там засвітилася ще й Вєрка Сердючка.

Концерт був на вечірці та компанію українцям склав "Мумій Троль". Виявилося, що соліст Ілля Лагутенко вже багато років живе у Лос-Анджелесі, він жодного разу з 2014 року не порушив законів України, засуджує вторгнення та окупацію Криму.