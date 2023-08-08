Украинские звезды выступили на вечеринке с россиянами на Бали? Что с этим концертом не так

Об угарной вечеринке на Бали с участием Quest Pistols сообщил блогер Беспалов на своем YouTube-канале. И даже показал видео небольшого концерта на пляже, под пальмами. Видео с вечеринки также публиковали на своих страницах различные представители Московии, что подтверждало тот факт, что на концерте было много россиян.

Но на самом деле, на этой вечеринке выступил экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов. А вот были ли там остальные участники группы - на данный момент неизвестно. Стоит отметить, что на видео слышно хиты группы на русском языке.

По некоторым данным, дороги музыкантов и самого солиста разошлись в разные стороны. Была попытка создать новый коллектив с названием "Агонь", а в 2022 году Савлепов сообщил о запуске нового сольного проекта SAVLEPOV.

Кстати, в 2021 году певец заключил брак с гражданкой РФ, актрисой Ириной Горбачевой. Позже он открестился от жены, когда та стала публиковать фото и видео из России.

В 2022 году была предпринята еще одна попытка возродить Quest Pistols. Антон Савлепов, Константин Боровский и Николай Горюк перевели несколько своих старых хитов на украинский язык, в частности "Я твій наркотик" и "Ти неймовірна". А еще они спели дуэтом с Артемом Пивоваровым.

А буквально пару недель назад коллектив выпустил новую песню - "Хто ми є". Более того, музыканты четко стали указывать, что собранные средства на концерте идут на ВСУ. На сентябрь у коллектива запланирован тур по США с важной миссией - поддержка Украины и сбор средств.

Менеджер Quest Pistols Юрий Федоров рассказал в одном из интервью, что перед выступлением своих подопечных всегда проверяется лайн-ап артистов, чтобы убедиться, что он отвечает гражданской позиции украинских музыкантов.

Есть еще один важный нюанс - 33-летний брат Савлепова уже более года находится в плену у россиян. И попал он к оккупантам во время вторжения в Харьковскую область. Савлепов рассказывал, что с Сергеем Строевым он уже год не имеет связи и понятия не имеет, где тот находится. Брат попал в плен как гражданский пленный.

Ну и "вишенка на торте", на которую обратил внимание блогер Беспалов - каким образом Савлепов перемещается по всему миру и спокойно живет с новой девушкой в Польше, если украинским мужчинам выезд за границу без особой потребности запрещен?

И стоит отметить, что этот скандал с выступлениями перед россиянами - не первый. Месяц назад разразился скандал из-за концерта в Греции, ведущим которого был Владимир Остапчук. И кроме Quest Pistols, там засветилась еще и Верка Сердючка.

Концерт был на вечеринке и компанию украинцам составил "Мумий Тролль". Оказалось, что солист Илья Лагутенко уже много лет живет в Лос-Анджелесе, он ни разу с 2014 года не нарушил законов Украины, осуждает вторжение и оккупацию Крыма.