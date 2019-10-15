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Пытали мужчину шокером: пьяные подростки продолжают творить бесчинства

STYLERЖизнь    15.10.2019 - 09:54
Пытали мужчину шокером: пьяные подростки продолжают творить бесчинства
Пьяный подросток решил побегать от "копов" (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве пьяный мажор на отцовском авто устроил гонки с полицейскими

В Киеве пьяный подросток за рулем устроил гонки с "копами". Компания нетрезвых молодых людей очень шумно вела себя в Пуще-Водице, о чем и сообщили в полицию местные жители. На место ЧП выехали "копы", но парни решили избежать разбирательств и спастись бегством. Они сели в машину Audi, за рулем которой находился 16-летний парень.

Героем оказался Никита, которому машину для "покатушек" дал собственный отец. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. Парень уже был замечен в одном из вопиющих инцидентов, когда он с друзьями пытал шокером пьяного мужчину.

"За рулем с признаками алкогольного опьянения находился парень по имени Никитка. На минуточку, он 2004 года рождения. Говорит, что отец сам дал ему ключи от машины. А еще Никитка "интересный мальчик", еще и потому, что именно он один из тех, кто издевался над пьяным мужчиной из с этого сюжета", - сказано на странице.

Пытали мужчину шокером: пьяные подростки продолжают творить бесчинства

Пытали мужчину шокером: пьяные подростки продолжают творить бесчинства16-летний "герой" из Пущи-Водицы (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях.

  • Спасибо вам родители за сына такого.
  • Ничего, пусть родители защищают. На старости лет они от него получат "любовь и заботу".
  • Принцип бумеранга в действии. Награда нашла своего "героя". Надеюсь, получит по полной.

Пытали мужчину шокером: пьяные подростки продолжают творить бесчинства

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