Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства

П'яний підліток вирішив побігати від "копів" (Колаж РБК-Україна)

У Києві п'яний мажор на батьковому авто влаштував перегони з поліцейськими

У Києві п'яний підліток за кермом влаштував перегони з "копами". Компанія нетверезих молодих людей дуже гамірно вела себе в Пущі-Водиці, про що і повідомили в поліцію місцеві жителі. На місце НП виїхали "копи", але хлопці вирішили уникнути розглядів і врятуватися втечею. Вони сіли в машину Audi, за кермом якої перебував 16-річний хлопець.

Героєм виявився Микита, якому машину для "покатушок" дав власний батько. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Хлопець вже був помічений в одному з кричущих інцидентів, коли він з друзями катував шокером п'яного чоловіка.

"За кермом з ознаками алкогольного сп'яніння перебував хлопець на ім'я Микитка. На хвилиночку, він 2004 року народження. Каже, що батько сам дав йому ключі від машини. А ще Микитка "цікавий хлопчик", ще й тому, що саме він один із тих, хто знущався над п'яним чоловіком з цього сюжету", - сказано на сторінці.

16-річний "герой" із Пущі-Водиці (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.