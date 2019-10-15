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Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства

STYLERЖиття    15.10.2019 - 09:54
Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства
П'яний підліток вирішив побігати від "копів" (Колаж РБК-Україна)

У Києві п'яний мажор на батьковому авто влаштував перегони з поліцейськими

У Києві п'яний підліток за кермом влаштував перегони з "копами". Компанія нетверезих молодих людей дуже гамірно вела себе в Пущі-Водиці, про що і повідомили в поліцію місцеві жителі. На місце НП виїхали "копи", але хлопці вирішили уникнути розглядів і врятуватися втечею. Вони сіли в машину Audi, за кермом якої перебував 16-річний хлопець.

Героєм виявився Микита, якому машину для "покатушок" дав власний батько. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Хлопець вже був помічений в одному з кричущих інцидентів, коли він з друзями катував шокером п'яного чоловіка.

"За кермом з ознаками алкогольного сп'яніння перебував хлопець на ім'я Микитка. На хвилиночку, він 2004 року народження. Каже, що батько сам дав йому ключі від машини. А ще Микитка "цікавий хлопчик", ще й тому, що саме він один із тих, хто знущався над п'яним чоловіком з цього сюжету", - сказано на сторінці.

Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства

Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства16-річний "герой" із Пущі-Водиці (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях.

  • Спасибі вам, батьки за такого сина.
  • Нічого, нехай батьки захищають.На старості років вони від нього отримають "любов і турботу".
  • Принцип бумеранга в дії. Нагорода знайшла свого "героя". Сподіваюся, отримає по повній.

Катували чоловіка шокером: п'яні підлітки продовжують творити безчинства

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