Охранник ТРЦ в Киеве материл и обещал "вырубить" подростка: детали и видео

В ТРЦ Глобус в Киеве охранник угрожал подростку (коллаж: РБК-Украина)

Охраннику ТРЦ "Глобус" не понравились танцы молодого человека

В ТРЦ "Глобус" на Майдане Незалежности произошел инцидент между охранником и посетителем. Представитель службы охраны угрожал подростку физической расправой и незензурно выражался в его сторону. Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Охраннику не понравилось, что подросток танцевал - он подошел к парню, кричал на него, матерился и обещал "вырубить".

"Ты находишься на частной территории... Потому что ты туподоходящий. Я сказал, не надо танцевать, значит, не надо танцевать. Як долб**б на**й, стоит на**й и машет ногами", - кричал охранник.

Кроме того представитель охранной службы ТРЦ стал выгонять "нарушителя порядка". Парень предложил вызвать полицию для разбирательств. Тогда охранник стал угрожать молодому человеку расправой.

"Я как зараз рубону - ты ляжешь", - угрожал охранник.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику

Відео - 16+ Охорона ТРЦ #Глобус погрожує «вирубити» підлітка за те, що той танцював. Це нормально? Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 10 жовтня 2019 р.

В ТРЦ Глобус в Киеве охранник угрожал подростку (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети сильно возмущены поведением охранника ТРЦ "Глобус". Они оставляют гневные комментарии.