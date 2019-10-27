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Россия "признала" ДНР своей: в сети предоставили доказательства (фото)

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 14:28
Россия "признала" ДНР своей: в сети предоставили доказательства (фото)
Владимир Путин и ДНР (коллаж РБК-Украина)

В сети указали на то, что шоколад фабрики DONKO имеет российский код страны-производителя

Россия присоединила территории непризнанной ДНР. Такое вывод сделали покупатели одного из магазинов в оккупированном Россией Крыму, которые нашли на полках сладости, изготовленные на территории, контролируемой боевиками территории. При этом, продукция имеет российскую маркировку, передают "Факты".

Как сообщается, в Феодосии в одном из магазинов источник сделал фотографии этикетки шоколада DONKO. На изображении видно, что указан штрих-код страны производителя — 465 (известно, что для Российской Федерации установлены штрих-коды на товары в пределах 460−469).

Шоколад DONKO имеет российский код страны-производителя (фото: fakty.ua)

При этом мелким шрифтом указана фабрика-изготовитель, которая находится по адресу: г. Донецк, ул. Кирова. Кроме того, на этикетке есть номер телефона, который начинается на +380 — код Украины. Товар изготовлен в Украине, но, по маркировке товара можно предположить, что компания платит налоги России, предположили в издании.

Стоит отметить, что продукцию, произведенную в непризнанных ДНР и ЛНР, можно приобрести даже в некоторых столичных магазинах.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила схему поставки продуктов питания в ОРДЛО.

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