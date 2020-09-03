В Киеве продюсер "Квартала 95" разбил чужую машину: "самосуд" сняли на видео

Александр Божков устроил ДТП в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Продюсер "Квартала 95" Александр Божков попал в скандал из-за ДТП

В Киеве произошло ДТП с участием исполнительного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, который за рулем автомобиля Nissan въехал в такси на улице Борщаговской, после чего покинул место аварии.

Бывшего кандидата в народные депутаты (баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Слуга народа" под номером 141) догнали очевидцы и решили "разобраться". Об этом 3 сентября передает "Киев Оперативный".

Мужчины снимали на видео свое "общение" с Божковым, которого в нецензурной форме призывали выйти из авто, пытались открыть двери в машине и стучали по стеклу, пинали транспорт.

"Стоять, Вася! Вылазь! Вылазь из машины! Ты почему только что машину у*бал и уехал?!" - эмоционально возмущались они, не стесняясь в выражениях.

Кроме того, мужчины высказывали подозрение, что водитель находится в неадекватном состоянии.

"Ты посмотри на его лицо. Что, убитый...?" - негодовали они.

Видео инцидента можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют нецензурные ругательства!)

Также мужчины хотели вызвать полицию.

Божков ничего не отвечал, а затем просто вышел из машины и ушел.

В сети отреагировали на подобные разборки неоднозначно: люди пишут, что лучше было бы сразу вызвать полицию после ДТП, а выражение лица у водителя может указывать на простую усталость.

Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ

Отметим, что позавчера супруга Александра Божкова Анна Саливанчук во второй раз стала мамой. Звезда сериала "Однажды под Полтавой" производства Студии "Квартал 95" 1 сентября родила сына, при этом показала роды онлайн.

Как сообщалось, на днях пьяный иностранец снес летнее кафе с людьми на Бессарабке в самом центре столицы.