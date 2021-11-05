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Пышные оладки с яблоками: раскрыт идеальный рецепт вкусного блюда

Автор: Анна Шиканова

Осенью блюда с яблоками становятся особенно популярными. Яблоки можно добавлять в выпечку, печь с ними пирожки и кексы. А еще яблоки можно добавить в оладьи, и эта изюминка сделает ваш завтрак неповторимым, полезным и очень вкусным. Такие оладьи можно подать как десерт или как отдельное блюдо – на завтрак.

Как приготовить оладьи с яблоками – читайте ниже.

Ингредиенты

  • Мука 2,5 стакана
  • Кефир 0,5 литра
  • Яблоки 2 шт.
  • Яйцо 2 шт.
  • Разрыхлитель 1 ч. ложка
  • Корица 0,5 – 1 ч. ложка (по вкусу)
  • Соль, сахар – по вкусу

Способ приготовления

Яблоки чистим и измельчаем на терке или блендером, немного отжимаем сок.

В миску наливаем кефир и разбиваем яйца. Хорошо взбиваем.

Добавляем сахар, соль и корицу. Еще раз взбиваем.

Продолжая вымешивать, постепенно добавляем муку и разрыхлитель и добиваемся густоты сметаны.

После этого в тесто добавляем подготовленные яблоки. Еще раз хорошо вымешиваем все тесто.

Выкладываем на разогретую сковороду оладьи ложкой. Обжариваем с каждой стороны под крышкой в течение нескольких минут до золотистого вида.

Как приготовить пышные оладьи с яблоками

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Клопотенко дал советы о том, как сварить идеальную тыквенную кашу с рисом.

А также мы писали о том, что кулинары раскрыли настоящий украинский рецепт идеальных вареников с творогом.

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