Пышные оладки с яблоками: раскрыт идеальный рецепт вкусного блюда

Осенью блюда с яблоками становятся особенно популярными. Яблоки можно добавлять в выпечку, печь с ними пирожки и кексы. А еще яблоки можно добавить в оладьи, и эта изюминка сделает ваш завтрак неповторимым, полезным и очень вкусным. Такие оладьи можно подать как десерт или как отдельное блюдо – на завтрак.
Как приготовить оладьи с яблоками – читайте ниже.
Яблоки чистим и измельчаем на терке или блендером, немного отжимаем сок.
В миску наливаем кефир и разбиваем яйца. Хорошо взбиваем.
Добавляем сахар, соль и корицу. Еще раз взбиваем.
Продолжая вымешивать, постепенно добавляем муку и разрыхлитель и добиваемся густоты сметаны.
После этого в тесто добавляем подготовленные яблоки. Еще раз хорошо вымешиваем все тесто.
Выкладываем на разогретую сковороду оладьи ложкой. Обжариваем с каждой стороны под крышкой в течение нескольких минут до золотистого вида.
Как приготовить пышные оладьи с яблоками
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