Пишні оладки з яблуками: розкритий ідеальний рецепт смачної страви

Восени страви з яблуками стають особливо популярними. Яблука можна додавати в випічку, пекти з ними пиріжки та кекси. А ще яблука можна додати в оладки, і ця родзинка зробить ваш сніданок неповторним, корисним і дуже смачним. Такі оладки можна подати як десерт або як окрему страву – на сніданок.
Як приготувати оладки з яблуками – читайте нижче.
Яблука чистимо і подрібнюємо на тертці або блендером, трохи віджимаємо сік.
У миску наливаємо кефір і розбиваємо яйця. Добре збиваємо.
Додаємо цукор, сіль і корицю. Ще раз збиваємо.
Продовжуючи вимішувати, поступово додаємо борошно і розпушувач і домагаємося густоти сметани.
Після цього в тісто додаємо підготовлені яблука. Ще раз добре вимішуємо все тісто.
Викладаємо на розігріту сковороду оладки ложкою. Обсмажуємо з кожного боку під кришкою протягом декількох хвилин до золотистого вигляду.
Як приготувати пишні оладки з яблуками
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