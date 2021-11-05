Пишні оладки з яблуками: розкритий ідеальний рецепт смачної страви

Інгредієнти

Борошно 2,5 склянки

Кефір 0,5 літра

Яблука 2 шт.

Яйце 2 шт.

Розпушувач 1 ч. ложка

Кориця 0,5-1 ч. ложка (на смак)

Сіль, цукор - на смак

Спосіб приготування

Яблука чистимо і подрібнюємо на тертці або блендером, трохи віджимаємо сік.

У миску наливаємо кефір і розбиваємо яйця. Добре збиваємо.

Додаємо цукор, сіль і корицю. Ще раз збиваємо.

Продовжуючи вимішувати, поступово додаємо борошно і розпушувач і домагаємося густоти сметани.

Після цього в тісто додаємо підготовлені яблука. Ще раз добре вимішуємо все тісто.

Викладаємо на розігріту сковороду оладки ложкою. Обсмажуємо з кожного боку під кришкою протягом декількох хвилин до золотистого вигляду.

Як приготувати пишні оладки з яблуками