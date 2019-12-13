В пятницу 13-го Alina Pash показала новый "шаманский" клип

Alina Pash презентовала долгожданный клип на песню "Pintea"
Ключевой трек в рамках концепции дебютного двойного альбома Алины Паш "Pintea" получил свою экранизацию.
Полумифический герой из закарпатских легенд, благородный разбойник Пынтя глазами Алины окрашен в черно-белые цвета с резким вкраплением кроваво-красного. Именно таким получился сам клип. Минимум красок и сознательная аскеза.
Алина здесь полностью отказывается от фокусов видеографии, ярких эффектов или монтажа и все три минуты работает "в камеру". Акцент смещается с ее лица на странный артефакт на шее.
"Это древнее афганское украшение", - уточняет Алина.
Alina Pash (фото: пресс-служба артистки)
В кадр попадают, казалось бы, случайные люди. Они забываются в экстатическом танце, отдаваясь воле цикличного шаманского бита.
"В клипе снялись мои друзья из разных точек мира. Мы снимали клип летом в Барселоне. В тот момент все они как раз приехали на популярный местный Sonar Festival, чтобы оторваться по полной без своих детей. Все ребята одного возраста и все они связаны с творчеством", - рассказывает Паш.
Добавим, что режиссером клипа стал Джеймс Фишер из Австралии.
Alina Pash - Pintea