Пятница 13: приметы и риски, что запрещено делать в этот день

Пятница 13 считается несчастливым днем - многие суеверные связывают с ним особые риски и невезение. Соединение "нехорошего" пятого дня недели и чертовой дюжины породило у десятков миллионов человек во всем мире убеждение, что добра ждать в эту дату не стоит. В пятницу 13-го существуют особые приметы, поверья и угрозы, на которые стоит обратить внимание.

К слову, в этом году таких пятниц две - сегодня, 13 сентября, и еще в декабре. В прошлом году также было два "черных" дня (в апреле и июле), и столько же нас ожидает в 2020-м (в марте и ноябре).

Согласно библейским легендам, именно в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. В эту же дату Каин убил своего брата Авеля. Иисуса Христа распяли тоже в пятницу.

Древние римляне считали "13" числом смерти, разрушения, несчастий.

Пятница 13-е считается "нехорошим" днем (Иллюстративное фото: freeimages.com/cocoparisienne)

Существует миф, согласно которому в эпоху Средневековья (1307 год) в пятницу 13-го магистр ордена тамплиеров перед казнью проклял французского короля и всю его династию.

Знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини считал пятницу днем невезения, а "13" - числом неудачи. Маэстро умер именно в пятницу, 13 ноября.

Фобия этой даты в медицине имеет свое название - параскаведекатриафобия. По мнению психотерапевтов, боязнь этого дня возникла в результате самовнушения под влиянием поверий, легенд и примет, и никаких научных доказательств об опасности пятницы 13-го на самом деле не существует.

Добавим, что задолго до выхода на экраны в 1980 году культового фильма американского режиссера Шона Каннингема "Пятница, 13-е" и последующих многочисленных франшиз, дата была овеяна нехорошей аурой из-за мифов, что в этот день нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши. Создатель слэшера и использовал этот мистический эффект в своем сценарии, и вскоре персонаж Джейсон Вурхиз стал "лицом" даты (точнее маской).

Персонаж фильма "Пятница, 13" Джейсон Вурхиз впервые напугал зрителей 39 лет назад

Поверья, суеверия и приметы в пятницу 13-го:

Считается, что в пятницу 13-го нельзя долго смотреть в зеркало, чтобы не открыть врата в потусторонний мир.

Если отправляться в долгую дорогу в этот день, то путешествие окажется неблагополучным и полным опасностей.

Начинать важные дела, заключать контракты, устраиваться на новую работу в пятницу 13-го также не рекомендуется.

Также с давних времен считалось, что в этот день нельзя ходить в баню и стричь волосы и ногти.

Стоять под лестницей также означало притягивать неудачу и беду.

Пятница 13-е считается у суеверных мистическим днем, полным опасностей (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Отметим, что на пятницу 13-го многие хирурги не назначают операций и стараются перенести их на другой день.

Добавим, что в этот день значительно повышается риск "угробить" гаджеты, так как немалое количество програмистов - создателей вирусных прогнам - устанавливали механизм срабатывания вредоносных свойств вируса именно на в пятницу 13-го.

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