Пятница 13: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и поверья

Пятница 13-го считается "опасным" днем (коллаж РБК-Украина)

Пятница 13-го считается "зловещим" днем, с особыми поверьями и строгими запретами

Пятница 13 марта 2020 стала первой "чертовой дюжиной" в календаре этого високосного года - еще одна мистическая дата ожидает нас в ноябре. К слову, в прошлом и позапрошлом годах таких "черных" пятниц тоже было по две, а вот в грядущем 2021-м будет только одна - в августе.

В мире немало людей считают пятницу 13-го несчастливым и опасным днем - согласно исследованиям, ее боится каждый десятый. Впрочем, откуда изначально пошла такая дурная слава у даты, доподлинно никто не скажет.

Почему пятница 13-го наводит страх, история

Существует библейские легенды о том, что именно в пятницу, 13-го Ева послушалась Змия и вкусила запретный плод, угостив и Адама. Позже в эту же дату Каин убил своего брата Авеля. В христианском сообществе прижилась версия, что именно в Страстную пятницу 13-го был распят Иисус.

Распространен миф, что в 1307 году в пятницу 13-го магистр ордена тамплиеров де Моле перед казнью проклял французского короля и всю его династию.

Дата также была овеяна нехорошей аурой из-за мифов, что в этот день нечистая сила и ведьмы устраивают шабаши.

После выхода на экраны в 1980 году культового фильма американского режиссера Шона Каннингема "Пятница, 13-е" и дальнейших франшиз, эта дата фактически "вошла в мейнстрим" и масс-культуру, и вскоре персонаж Джейсон Вурхиз стал "лицом" даты.

В "страшный" день календаря - пятницу 13-го - существуют особые приметы, поверья и угрозы, на которые суеверным и не только стоит обратить внимание.

Что нельзя делать в пятницу 13-го, поверья

В этот день нельзя долго смотреть в зеркало, иначе можно открыть врата в потусторонний мир и выпустить демонов.

Давать деньги в долг тоже считали дурной приметой - можно вынести счастье и достаток из дома.

Для путешествий лучше выбрать другой день, иначе путь окажется полным опасностей.

В пятницу 13-го нельзя ходить в баню и стричь волосы и ногти - можно навредить своему же здоровью.

Какой праздник выпал на 13 марта

Православные христиане 13 марта чтят память преподобного Василия Декаполита. Этот византийский монах и исповедник жил в Константинополе и пострадал за веру - во время иконоборческого гонения при императоре Льве Исавре в VIII веке был предан истязаниям и брошен в темницу.

В народном календаре праздник прижился под названием Васильев день, Василий-капельник, Василий Древоруб. В этот день девушки начинали петь веснянки и готовили специальную выпечку - верили, что если съесть такой калач натощак, то это сулит счастье и крепкое здоровье.

Преподобный исповедник Василий Декаполит (Фото из открытых источников)

Что нужно делать 13 марта, приметы