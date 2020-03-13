П'ятниця 13: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети та повір'я

П'ятниця 13-го вважається "небезпечним" днем (колаж РБК-Україна)

П'ятниця 13-го вважається "зловісним" днем, з особливими повір'ями і суворими заборонами

П'ятниця 13 березня 2020 стала першою "чортовою дюжиною" у календарі цього високосного року - ще одна містична дата очікує нас в листопаді. До речі, в минулому і позаминулому роках таких "чорних" п'ятниць теж було по дві, а ось в прийдешньому 2021-му буде тільки одна - в серпні.

У світі чимало людей вважають п'ятницю 13-го нещасливим і небезпечним днем - згідно з дослідженнями, її боїться кожен десятий. Втім, звідки спочатку пішла така погана слава дати, достеменно ніхто не скаже.

Чому п'ятниця 13-го наводить страх, історія

Існує біблійні легенди про те, що саме в п'ятницю, 13-го Єва послухалася Змія та скуштувала заборонений плід, пригостивши й Адама. Пізніше в цю ж дату Каїн убив свого брата Авеля. В християнській спільноті прижилася версія, що саме у Страсну п'ятницю 13-го був розп'ятий Ісус.

Поширений міф, що в 1307 році в п'ятницю 13-го магістр ордена тамплієрів де Моле перед стратою прокляв французького короля і всю його династію.

Дата також була овіяна недоброю аурою через міфи, що в цей день нечиста сила і відьми влаштовують шабаші.

Після виходу на екрани в 1980 році культового фільму американського режисера Шона Каннінгема "П'ятниця, 13-е" і подальших франшиз, ця дата фактично "увійшла в мейнстрім" і мас-культуру, і незабаром персонаж Джейсон Вурхіз став "обличчям" дати.

У "страшний" день календаря - п'ятницю 13-го - існують особливі прикмети, повір'я та загрози, на які забобонним і не тільки варто звернути увагу.

Що не можна робити в п'ятницю 13-го, повір'я

В цей день не можна довго дивитися в дзеркало, інакше можна відкрити ворота у потойбічний світ і випустити демонів.

Давати гроші в борг теж вважали поганою прикметою - можна винести щастя та достаток з хати.

Для подорожей краще вибрати інший день, інакше шлях виявиться повним небезпек.

У п'ятницю 13-го не можна ходити до лазні та стригти волосся і нігті - можна нашкодити своєму ж здоров'ю.

Яке свято випало на 13 березня

Православні християни 13 березня вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполита. Цей візантійський чернець і сповідник жив у Константинополі і постраждав за віру - під час іконоборчого гоніння за імператора Льва Ісавра в VIII столітті зазнав катування і був кинутий до в'язниці.

У народному календарі свято прижилося під назвою Васильєв день, Василь-капельник, Василь Древоруб. У цей день дівчата починали співати веснянки і готували спеціальну випічку - вірили, що якщо з'їсти такий калач натщесерце, то це обіцяє щастя та міцне здоров'я.

Преподобний сповідник Василь Декаполит (Фото з відкритих джерел)

Що потрібно робити 13 березня, прикмети